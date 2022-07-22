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Уставший от каникул школьник угнал у отца машину и отправился в путешествие

12-летний мальчик из Китая взял без спроса машину отца и уехал с сестрой в путешествие

Фото: Aly Song / Reuters

В Китае школьник от скуки угнал родительский джип и уехал с младшей сестрой из дома. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Хучжоу (провинция Чжэцзян). 12-летний школьник, который устал проводить каникулы дома, решил взять без спроса ключи от семейного джипа и покататься на машине, пока родители были на работе. С собой в путешествие он взял младшую сестру. Куда именно дети собирались отправиться, не уточняется.

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Когда отец с матерью вернулись домой и обнаружили, что их дети пропали, то сразу же обратились в полицию. Стражи порядка смогли быстро найти машину с беглецами — они находились в соседней провинции Цзянсу, в 200 километрах от дома. Сообщается, что дети ехали со скоростью 120 километров в час.

Подросток впоследствии рассказал, как ему удалось самостоятельно вести машину: мальчик признался, что часто наблюдал, как отец управляет автомобилем, к тому же он много тренировался на компьютере, играя в симулятор вождения.

Ранее британская пара рассказала, как она научилась зарабатывать миллионы в путешествиях мечты по всему миру. Туристы раскрыли, что однажды решили бросить рутинную работу и купили дом на колесах. После этого свои перемещения они стали снимать на видео и получать деньги за рекламу и сотрудничество со спонсорами.

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Ксения Жарова
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