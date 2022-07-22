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Индиец обогнал Билла Гейтса по размеру состояния

Bloomberg: индийский миллиардер Гаутам Адани обогнал Билла Гейтса по размеру состояния

Фотo: Arnd Wiegmann / Reuters

Индийский миллиардер Гаутам Адани сместил Билла Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Его состояние выросло до 113 миллиардов долларов, превысив состояние соучредителя Microsoft (у него 112 миллиардов). В этом году индийский магнат обогнал всех по росту капитала, он стал богаче на 36 миллиардов долларов. Состояние Гейтса уменьшилось, поскольку он много жертвовал на благотворительность и распродал акции технологических компаний.

Адани, построивший свою империю на торговле сельскохозяйственной продукцией и углем, поднялся в рейтинге, где традиционно доминировали американские технологические предприниматели. Его фирмы привлекли глобальных инвесторов, в том числе французскую TotalEnergies SE и Warburg Pincus. В ноябре Адани пообещал инвестировать 70 миллиардов долларов в зеленую энергию, а в июне — 7,7 миллиарда долларов на различные социальные цели.

В последние годы Адани, чьи предприятия работают в сфере добычи полезных ископаемых и энергетики, решил также вложиться в аэропорты, дата-центры, возобновляемые источники энергии и оборонную промышленность.

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Платон Щукин
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