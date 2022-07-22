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В Белом доме оценили влияние COVID-19 на аппетит и работоспособность Байдена

Белый дом сообщил, что COVID-19 не повлиял на аппетит и работоспособность Байдена

Фото: Globallookpress.com

Координатор Белого дома по борьбе с COVID-19 Ашиш Джа оценил самочувствие заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена. По его словам, болезнь не оказала какого-либо негативного влияния на аппетит и работоспособность главы государства, сообщает РИА Новости.

Джа отметил, что 79-летнему американскому лидеру становится лучше. Он добавил, что Байден ежедневно работает и спит по восемь часов. Кроме того, представитель администрации президента США рассказал, что Байдена расстроило то, что его аппетит не изменился, однако при этом он находится в прекрасном настроении.

Ранее Белый дом распространил заявление лечащего врача президента Кевина О`Коннора, который отметил, что самочувствие главы государства улучшилось спустя сутки лечения. Подчеркивается, что Байден завершил первый день курса препарата «Паксловид», благодаря которому его состояние улучшилось.

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Марина Совина
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