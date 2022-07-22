Известный актер обвинил москвичей в незнании реальной жизни россиян

Актер Сергей Астахов обвинил москвичей в незнании реальной жизни остальных россиян

Известный актер Сергей Астахов обвинил жителей Москвы в наличии ложных представлений о реальной жизни остальных россиян. Свое мнение артист высказал в интервью для YouTube-канала «Вокруг ТВ».

Астахов отметил, что за год он играет в 200 спектаклях в разных уголках страны и нет такого города, где бы он не был. Он добавил, что знает, как живут люди в регионах и о чем они думают — в отличие от москвичей, которые не обладают достаточными представлениями об этом и поэтому зачастую формируют неверное мнение. «Москва, интернет и СМИ — это не реальная жизнь. Реальная жизнь — в нашей стране», — уверяет актер. Он рассказал, что у жителей регионов мало свободного времени для того, чтобы сидеть в интернете. Большую его часть они посвящают тому, чтобы трудиться и в том числе обеспечивать жителей крупных городов всем необходимым.

Кроме того, Астахов поделился впечатлениями от общения с жителями регионов. «Люди прекрасные, много замечательных, открытых, добрых и отзывчивых людей. Огромное количество тех, которые любят страну, которые готовы в этой стране жить и никуда вообще не хотят ехать ни за какие коврижки и сребреники», — добавил артист.

Мнение Сергея Астахова разделяет и актриса Яна Кошкина, гастролирующая по стране. Она заявила, что люди, которые живут за пределами Москвы, обладают доброй энергетикой и всегда готовы помочь.