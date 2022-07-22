Американский генерал оценил риски прямой атаки США со стороны России

Американский генерал Ванхерк: Россия и Китай не планируют напрямую атаковать США

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк заявил, что Россия и Китай не планируют прямую и внезапную атаку на Соединенные Штаты. Своим прогнозом он поделился в ходе ежегодного форума по безопасности на базе Аспенского института, передает РИА Новости.

При этом американский военный допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу критически важной инфраструктуры США.

«Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность», — заявил генерал.

Ванхерк добавил, что считает Россию главной военной угрозой для его страны на текущий момент. В долгосрочной перспективе «экзистенциальной угрозой» является Китай, указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сближением России и Китая. Он заявил, что в случае с украинским конфликтом сложно «поддерживать нейтральную позицию», к которой стремится Пекин. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставить Киеву дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 368 миллионов долларов.