Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский генерал оценил риски прямой атаки США со стороны России

Американский генерал Ванхерк: Россия и Китай не планируют напрямую атаковать США

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк заявил, что Россия и Китай не планируют прямую и внезапную атаку на Соединенные Штаты. Своим прогнозом он поделился в ходе ежегодного форума по безопасности на базе Аспенского института, передает РИА Новости.

При этом американский военный допустил, что Москва и Пекин в период кризиса попытаются нарушить работу критически важной инфраструктуры США.

«Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность», — заявил генерал.

Ванхерк добавил, что считает Россию главной военной угрозой для его страны на текущий момент. В долгосрочной перспективе «экзистенциальной угрозой» является Китай, указал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сближением России и Китая. Он заявил, что в случае с украинским конфликтом сложно «поддерживать нейтральную позицию», к которой стремится Пекин. Он также подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставить Киеву дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 368 миллионов долларов.

Что делать?
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турбина для «Северного потока» застряла при перевозке в Россию
На российского депутата составили протокол после слов о российских военных
В Японии утвердили дату государственных похорон Абэ
Западу предрекли неприятности из-за поездки Путина в Тегеран
Американский генерал оценил риски прямой атаки США со стороны России
Перечислены способы выбрать правильный размер бюстгальтера
Пушков пообещал Евросоюзу последствия из-за позиции по «Северному потоку-2»
В Британии заявили о высылке из Европы «половины российских шпионов»
Россия применила новейший ударный дрон «Ласточка» в спецоперации на Украине
Лукашенко рассказал о мечте создать панславянское государство
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.