Назван способ купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса

Владелец агентства недвижимости Аверс рассказала об ипотеке без первого взноса

Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс рассказала о способе купить квартиру в ипотеку без первоначального взноса. По ее словам, акций, по которым застройщик совместно с банками будет предлагать взять недвижимость в ипотеку на таких условиях, будет все больше в будущем. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила увеличение числа таких предложений стагнацией на рынке.

«Сейчас на рынке очень много предложений от застройщиков. Есть варианты без первоначального взноса по субсидированной ипотеке, когда застройщик делает совместную акцию с каким-то банком. Или когда застройщик дает возможность рассрочки первоначального взноса на время строительства — на один-два года», — поделилась Аверс.

По ее наблюдениям, в Москве таких предложений уже большое количество. Она заявила, что подобные акции в скором времени распространятся и на регионы. «Сейчас на рынке наблюдается стагнация, поэтому застройщики будут делать все больше и больше акций, чтобы как-то стимулировать продажи», — отметила владелец агентства недвижимости.

Ранее партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова разъяснила правила продажи ипотечной квартиры. Она сообщила, что реализовать такую недвижимость можно через банк-залогодержатель или другую кредитную организацию, предварительно погасив долг самостоятельно