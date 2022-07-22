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Полиция задержала занимавшихся обналичиванием денег россиян

Полиция задержала в Москве группировку обнальщиков с оборотом в 4,5 миллиарда рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полиция задержала в Москве россиян, заподозренных в незаконной банковской деятельности, оборот которой за полтора года превысил четыре с половиной миллиарда рублей. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания, включая инкассацию и расчетно-кассовое обслуживание. Но главным занятием группировки было обналичивание денег, для чего использовались расчетные счета 25 подконтрольных фирм-однодневок, заявлявших в качестве основного вида деятельности строительные работы.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере два процента и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков», — рассказала Ирина Волк.

Организатор группировки и четверо его соучастников на время расследования отправлены под домашний арест.

6 апреля сообщалось, что ФНС и МВД России начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях.

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Владимир Седов
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