В России начнут бороться с продажей валюты «с рук»

ФНС и МВД России объединились для борьбы с теневой куплей-продажей валюты

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) разослал в территориальные органы письмо от 23 марта. В обращении он поручил организовать сотрудничество с правоохранительными органами и начать выявлять нарушения, связанные с куплей-продажей иностранной валюты вне банков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с документом.

Теневые операции

В документе ФНС сообщается, что в России продают валюту «с рук» в социальных сетях, Telegram-каналах и интернет-площадках с объявлениями. Эта деятельность угрожает «устойчивости валюты России и стабильности внутреннего валютного рынка». В пресс-службе ФНС добавили, что ведомство постоянно контролирует незаконные операции, а для борьбы с ними также объединилось с МВД России.

В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел пресс-служба ФНС

В середине марта «Коммерсантъ» сообщал, что россияне начали торговать валютой в соцсетях. Большинство из Telegram-каналов для таких целей были созданы или активизировались в первые две недели марта.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. Эта мера действует до 9 сентября 2022 года.

Наказание за теневую куплю-продажу

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напомнил, что продавать и покупать валюту где-то запрещено везде кроме отделений банков. Для физических и юридических лиц предусмотрен штраф за обменные теневые операции.

75-100 процентов от суммы операции может составить штраф за куплю-продажу валюты «с рук»

При этом в ряде случаев валютным спекулянтам грозит уголовная ответственность. В частности, если они получат доход более двух миллионов 250 тысяч рублей, их могут привлечь к уголовной ответственности по статье 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»).

«Наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет, а в случаях, если его доход превысил девять миллионов рублей — до семи лет», — предупредил Федюкин.

Ранее Минфин России предложил втрое снизить штрафы для компаний за незаконные валютные операции. Ведомство приняло решение на фоне пандемии коронавируса и санкций Запада против страны. Правительство России согласилось смягчить наказание за такие правонарушения и одобрило внесение законопроекта в Госдуму.

Кому нужна валюта?

Федюкин объяснил, что сейчас валюта может понадобиться россиянам, планирующим переезд за границу, но не имеющих счет в банке, а также представителям малого и среднего предпринимательства с обязательствами в валюте. Подобные требования нередко превышают лимиты, установленные банками.

Появление теневого рынка продиктовано ажиотажным спросом на наличную валюту в первую очередь со стороны населения и субъектов малого и среднего бизнеса Юрий Федюкин управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions

Обменять иностранную валюту на отечественную незатруднительно, однако для обратной процедуры клиентам обычно необходимо записываться заранее. Согласование операции и доставка средств в банк занимает от нескольких дней до нескольких недель, отметил юрист.

Ранее экономист Владимир Косой назвал неизбежным появление черного рынка валюты в России. По его мнению, эта проблема будет носить системный характер.

Будущее валют

Российский рубль ждет укрепление, полагают эксперты. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев предположил, что курс отечественной валюты стабилизируется благодаря продаже газа за рубли.

23 марта российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли. Он объяснил, что изменения затронут только валюты платежа.

В свою очередь в Credit Suisse предсказали конец «эпохи доллара». В организации полагают, что по окончании кризиса он значительно ослабнет, а юань, наоборот, усилится, поскольку его обеспечит корзина товаров. Финансист РЭУ Татьяна Бондаренко призвала отказаться от сбережений в долларах и порекомендовала переводить их в турецкую лиру и другие валюты.