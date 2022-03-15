Россиян предупредили о наказании за покупку валюты с рук

«Прайм»: доцент Григорьев предупредил россиян об ответственности за покупку валюты с рук

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о том, что за покупку валюты с рук предусмотрено наказание.

Эксперт напомнил о новых правилах, ограничивающих получение наличной валюты со своего валютного счета суммой в размере 10 000 долларов США и полностью отменяющих покупку наличной валюты в банках. По его мнению, в совокупности с паникой они могут привести к возникновению черного рынка валюты. Григорьев посоветовал не поддаваться на искушение покупать на нем валюту.

Специалист напомнил, что за куплю и продажу валюты у частных лиц в России предусмотрена административная ответственность. При этом курс у таких перекупщиков будет «запредельным» и намного выше выше курса «нормального рынка». «Паникой и неопытностью покупателей воспользуются мошенники. И в руках покупателя окажутся не доллары или евро, а пачка цветных бумажек», — подчеркнул Григорьев.

Ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин предупредил россиян об опасности операций на черном рынке валюты, так как могут вернуться и старые способы мошенничества, когда люди часто обжигались на незаконных валютных операциях. Специалист призвал россиян быть бдительными и проводить все операции с валютой в официальных отделениях банка.

15 марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России возник теневой валютный рынок на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты, где публикуется «актуальная информация о возможных местах покупки доллара». Кроме того, россияне начали торговать валютой в группах по городам. Люди обмениваются информацией о том, сколько у них есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты они готовы купить и заплатить за нее.