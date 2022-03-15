Россиян предупредили об опасности операций на черном рынке валюты

Sputnik: экономист Сафиулин рекомендовал россиянам проводить операции с валютой в банках

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в беседе с радио Sputnik предупредил россиян об опасности операций на черном рынке валюты.

По мнению экономиста, колебание курса рубля из-за введенных против России санкций может создать условия для появления в стране черного рынка валюты, аналогичному существовавшему в 1990-е годы. Вместе с ним могут вернуться и старые способы мошенничества, когда люди часто обжигались на незаконных валютных операциях.

«За углом банка предлагали более удачный курс обмена валюты, но операция эта могла пройти не так, как хотелось бы вам. Человеку могли подложить так называемую куклу. Это была такая пачка купюр или трубочка, где с внешних сторон были настоящие купюры, а внутри была просто бумага», — рассказал Сафиулин. Специалист призвал россиян быть бдительными и проводить все операции с валютой в официальных отделениях банка, поскольку там можно провести валютные операции безопасно.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России возник теневой валютный рынок на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты, где публикуется «актуальная информация о возможных местах покупки доллара». Кроме того, россияне начали торговать валютой в группах по городам. Люди обмениваются информацией о том, сколько у них есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты они готовы купить и заплатить за нее.