Ветеринар раскрыл детали спасения медведицы с застрявшей в пасти банкой

Ветеринар Цыпленков: спасать медведицу прилетел врач из Москвы из-за высокой цены ошибки

Ветеринар Евгений Цыпленков в беседе с телеканалом НТВ раскрыл детали спасения белой медведицы с застрявшей в пасти банкой сгущенки на севере Красноярского края.

По его словам, спасать измученное животное в поселке Диксон Красноярского края отправили специалиста из Москвы из-за высокого риска для жизни медведицы.

«Ветеринары зоопарков научены усыплять диких зверей. Там вся суть даже не в операции, а в грамотно сделанном на расстоянии наркозе. Ведь одна ошибка может стоить жизни либо животного, либо человека», — рассказал Цыпленков.

Собеседник канала отметил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее «онемел или отвалился кусок языка».

Ранее сообщалось, что в Диксоне удалось спасти медведицу, в чьей пасти застряла банка сгущенки. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, ввести медведицу в сон удалось выстрелом транквилизатора. После этого пасть животного освободили от банки, а множественные раны внутри пасти обработали. По словам главы ведомства, когда ветеринары закончат работать с медведицей и отправят ее в естественную среду обитания, за ней продолжат присматривать.