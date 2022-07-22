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Рыбак добыл 30-килограммовую рыбу при помощи лука и установил новый рекорд

Рыбак Джейсон Эммел подстрелил из лука сома весом 30 кг и установил рекорд штата Вирджиния

Фото: Virginia Department of Wildlife Resources

В США рыбак подстрелил крупного голубого сома из лука и установил новый рекорд штата Вирджиния. Об этом сообщает Fox News.

Джейсон Эммел занимался боуфишингом на реке Памунки в понедельник, 18 июля. Мужчине удалось поймать голубого сома длиной 114 сантиметров и весом 30 килограммов. Его достижение зафиксировал Комитет по рекордам при Департаменте природных ресурсов штата.

Предыдущий рекорд штата по ловле голубого сома при помощи лука и стрел принадлежал Уильяму Бейтсу-младшему, который добыл 28-килограммовую рыбу в 2021 году.

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Боуфишинг — метод рыбной ловли, при котором используется лук или арбалет со специальными стрелами на леске. В России этот вид рыбалки считается браконьерством, им разрешено заниматься только в специально отведенных и подготовленных для этого водоемах.

Ранее сообщалось, что 40-летнему Джереми Джайпу из Пенсильвании удалось установить новый мировой рекорд в боуфишинге. Он сумел подстрелить из лука ската-бабочку весом 100,9 килограмма.

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Никита Савин
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