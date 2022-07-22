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Трамп посетил похороны первой жены

Дональд Трамп вместе со своей семьей посетил похороны первой жены Иваны

Фото: John Nacion / globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своей семьей посетил похороны первой жены Иваны, которые прошли в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Газета.Ru».

На прощальную церемонию Трамп пришел со своей второй супругой Меланьей, детьми и другими родственниками. От первого брака у политика есть трое детей: сыновья Дональд и Эрик, а также дочь Иванка.

Траурные торжества прошли в католической церкви святого Викентия в Верхнем Ист-Сайде. Там был запрещена фотосъемка, а охраняла процессию Секретная служба, обеспечивающая безопасность Трампа как экс-президента США.

На похоронах выступили Дональд-младший и Иванка. Сын назвал свою «бесстрашной и независимой, а Иванка сказала, что ее мать «не рассказывала, что женщина может делать все, что захочет – а показывала».

Николай Чигасов
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