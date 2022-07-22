Трамп посетил похороны первой жены

Дональд Трамп вместе со своей семьей посетил похороны первой жены Иваны

Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своей семьей посетил похороны первой жены Иваны, которые прошли в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Газета.Ru».

На прощальную церемонию Трамп пришел со своей второй супругой Меланьей, детьми и другими родственниками. От первого брака у политика есть трое детей: сыновья Дональд и Эрик, а также дочь Иванка.

Траурные торжества прошли в католической церкви святого Викентия в Верхнем Ист-Сайде. Там был запрещена фотосъемка, а охраняла процессию Секретная служба, обеспечивающая безопасность Трампа как экс-президента США.

На похоронах выступили Дональд-младший и Иванка. Сын назвал свою «бесстрашной и независимой, а Иванка сказала, что ее мать «не рассказывала, что женщина может делать все, что захочет – а показывала».