Блогерша раскрыла способ избавиться от красных точек на ногах после бритья

Блогерша Ким Ллойд рекомендует менять станок после каждого пятого бритья

Популярная блогерша раскрыла способ избавиться от раздражения на теле после бритья. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Ким Ллойд регулярно делится рекомендациями по уходу за лицом и телом. В одном из последних постов она рассказала, как предотвратить появление красных точек на ногах, которые образуются после постоянного удаления нежелательных волос с помощью бритвенного станка.

В первую очередь юзерша посоветовала менять бритву после каждого пятого использования, а также иметь разные станки для ног и интимных частей тела. «Бритва может быть дешевой, главное помнить о гигиене», — уточнила она и добавила, что важно отшелушивать кожу перед процедурой любым скрабом.

«Перед началом удаления волос смешайте крем для бритья с каплей детского масла и нанесите получившееся средство на кожу. Таким образом вы минимизируете травмы, наносимые бритвой», — высказалась в заключение Ллойд и порекомендовала увлажнять тело после бритья.

В июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.