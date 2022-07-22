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Блогерша раскрыла способ избавиться от красных точек на ногах после бритья

Блогерша Ким Ллойд рекомендует менять станок после каждого пятого бритья

Фото: Shutterstock

Популярная блогерша раскрыла способ избавиться от раздражения на теле после бритья. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети Ким Ллойд регулярно делится рекомендациями по уходу за лицом и телом. В одном из последних постов она рассказала, как предотвратить появление красных точек на ногах, которые образуются после постоянного удаления нежелательных волос с помощью бритвенного станка.

В первую очередь юзерша посоветовала менять бритву после каждого пятого использования, а также иметь разные станки для ног и интимных частей тела. «Бритва может быть дешевой, главное помнить о гигиене», — уточнила она и добавила, что важно отшелушивать кожу перед процедурой любым скрабом.

«Перед началом удаления волос смешайте крем для бритья с каплей детского масла и нанесите получившееся средство на кожу. Таким образом вы минимизируете травмы, наносимые бритвой», — высказалась в заключение Ллойд и порекомендовала увлажнять тело после бритья.

В июне модный редактор раскрыла правильную технику бритья волос на различных участках тела. Журналистка Бет Джиллет составила список рекомендаций, которые позволяют удалить нежелательную растительность с кожи на долгий срок без негативных последствий. Она посоветовала применять для бритья коленей и лодыжек мужской станок, так как он более маневренный и острый в сравнении с женским инструментом.

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Майя Пономаренко
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