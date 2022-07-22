Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд дал контрактному военнослужащему год колонии за уход в самоволку

Суд дал год колонии крымскому контрактному военнослужащему за уход в самоволку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Крымский гарнизонный военный суд дал контрактному военнослужащему год колонии-поселения за уход в самоволку: после отпуска мужчина не вернулся в расположение воинской части и скрывался около полугода от службы. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

По данным пресс-службы, военнослужащий еще в ноябре 2021 года из отпуска не явился обратно в воинскую часть. С того момента он скрывался: проживал в разных населенных пунктах Республики Крым. Лишь в апреле 2022 года сотрудники полиции поймали его. Каких-либо значимых мотивов для самоволки у мужчины не было: он пояснил, что просто хотел подольше отдохнуть и провести больше времени с родными.

Известно, что самоволке беглец угнал машину, однако уголовное дело по данному факту было прекращено за примирением сторон. За самоволку суд дал ему один год колонии-поселения. Максимальное наказание по вмененной фигуранту статье «Самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца» составляет пять лет лишения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Приднестровье заявило о цели присоединиться к России
В России снова продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге страны
Женщина сбрила монобровь маленькой дочери и разозлила мужа
Ветеринар раскрыл детали спасения медведицы с застрявшей в пасти банкой
В FIFA отказались возвращать российские клубы
Названы самые популярные страны для покупки недвижимости среди россиян
В ЛНР сообщили об обстреле села Хорошее из американских РСЗО HIMARS
Эксперты усомнились в увеличении полового органа Криштиану Роналду
В Сбербанке прокомментировали новый пакет санкций ЕС
Диетолог дала советы по сохранению фигуры в отпуске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.