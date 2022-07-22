Суд дал контрактному военнослужащему год колонии за уход в самоволку

Суд дал год колонии крымскому контрактному военнослужащему за уход в самоволку

Крымский гарнизонный военный суд дал контрактному военнослужащему год колонии-поселения за уход в самоволку: после отпуска мужчина не вернулся в расположение воинской части и скрывался около полугода от службы. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

По данным пресс-службы, военнослужащий еще в ноябре 2021 года из отпуска не явился обратно в воинскую часть. С того момента он скрывался: проживал в разных населенных пунктах Республики Крым. Лишь в апреле 2022 года сотрудники полиции поймали его. Каких-либо значимых мотивов для самоволки у мужчины не было: он пояснил, что просто хотел подольше отдохнуть и провести больше времени с родными.

Известно, что самоволке беглец угнал машину, однако уголовное дело по данному факту было прекращено за примирением сторон. За самоволку суд дал ему один год колонии-поселения. Максимальное наказание по вмененной фигуранту статье «Самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца» составляет пять лет лишения свободы.