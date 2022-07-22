Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов назвал любимым «деревенский» стиль в интерьере

Участник программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов объяснил свою любовь к «деревенскому» стилю в интерьере воспоминаниями из детства. Обустройство своего жилища он продемонстрировал в интервью для YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Ведущий отметил, что большая часть элементов интерьера в доме артиста относится к «деревенским». Морозов назвал этот стиль своим любимым, так как все детство он провел у бабушек в деревнях.

Стены и большая часть мебели в жилище звезды сделаны из дерева. Среди особенностей дома — необычные лампы, акценты в виде штор ярких оттенков и разноцветных покрывал на кресла, диван и кровать, а также большое количество картин и клоунские ботинки артиста Юрия Никулина, висящие на стене. Для книг предусмотрен отдельный стеллаж, на котором также расположены мягкие игрушки.

Артист рассказал, что ему нравится окружать себя вещами с историей, и добавил, что может рассказать о происхождении и особенностях практически каждого предмета интерьера. «Вот эти лампочки. Ты думаешь, они просто так, что ли? Нифига! Каждая лампочка, как и плафон, при повороте издает ноту "соль"», — поделился Морозов с ведущим.

В июне интерьер своей квартиры показала экс-солистка группы «ВИА Гры» Татьяна Котова. По словам певицы, ремонт выполнен в парижском стиле.