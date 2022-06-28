Экс-солистка «ВИА Гры» показала новую квартиру в Москве

Бывшая участница «ВИА Гры» Котова показала новую квартиру в Москве в парижском стиле

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Татьяна Котова недавно переехала в новую квартиру в Москве. Интерьер жилья звезда показала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По словам Котовой, ремонт выполнен в парижском стиле. «Это белые стены, молдинги, камин. Очень мне нужно было, чтобы на кухне была большая столешница, красивая, с мрамором», — пояснила экс-солистка «ВИА Гры». В опубликованном ролике видно, что в помещениях преобладает белый цвет, а во всех комнатах есть панорамные окна.

В гостиной певицы стоит большой светлый диван, а от зоны кухни помещение отделено зеркальной колонной. В спальне Котовой стоит двуспальная кровать с ажурным изголовьем золотого цвета, а на полу лежит белый ламинат — его, по словам артистки, пришлось специально перекрашивать. Среди особенностей нового жилья экс-участница «ВИА Гры» отметила обилие современных технологий, а также наличие хаммама и просторной гардеробной.

Однако отдельное внимание Котова уделила террасе. «Это давняя мечта. Когда я увидела террасу в этой квартире, сразу влюбилась, придумала, что здесь будет примерно так, как сейчас. Это невозможно передать словами, когда ты выходишь на балкон с утра, ложишься в купальнике, загораешь. Что-то невероятное», — поделилась артистка.

Ранее ремонт в новой квартире показала экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Квартиру модель приобрела в ипотеку в доме бизнес-класса. Шишкова отметила, что не считает дизайн главным элементом жилья — ей нравятся простые и светлые помещения, оформленные в стиле минимализма. В интерьере квартиры модели преобладают бежевые оттенки, над созданием обстановки работали два дизайнера.