В Челябинске появятся точки для сдачи пластиковых бутылок за деньги

В Челябинске появятся точки «Разделяйки» для сдачи вторсырье за деньги

В Челябинске появятся новые точки «Разделяйки», в которых любой желающий сможет сдать пластиковые бутылки за деньги. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, пункты сбора вторсырья будут работать каждый день. Известно, что первое место уже открылось на Комсомольском проспекте, а вскоре волонтеры организуют новые офисы в Металлургическом и Тракторозаводском районах, а также возле железнодорожного вокзала.

Создатель проекта «Разделяйка» Дмитрий Закарлюкин заявил, что такой формат удобнее и полезнее привычных баков для раздельных отходов на мусорных площадках. «Да, деньги небольшие. Но в долгосрочной перспективе сдавать вторсырье можно всем домом, где живет сто семей. И тогда 50 рублей превращаются в пять тысяч», — объяснил он.

Отмечается, что в список бытовых отходов, которые принимают на точках, входят несколько видов пластика, стекло, макулатура, жестяные банки, блистеры и чеки. При этом важно, чтобы все вещи были чистыми.

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