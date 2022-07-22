Бывшая жена российского миллиардера продаст все украшения ради победы в суде

Бывшая жена миллиардера Клюкина продает свои украшения ради защиты детей в суде

Бывшая жена российского миллиардера Василия Клюкина Анна решила продать все свои украшения ради оплаты услуг адвоката и победы в суде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена).

Модель разместила сторис с объявлением о продаже собственных драгоценностей за 30-40 процентов от их стоимости на рынке. При этом она отметила, что все вырученные средства пойдут на защиту детей в суде с экс-супругом. «Суды затягивают. Я буду бороться столько, сколько потребуется. Я верю в справедливость», — написала Клюкина.

Так, женщина решила избавиться от инкрустированного бриллиантами колье с подвеской в форме сердца из коллекции американской актрисы Элизабет Тейлор. Стоимость данного лота на аукционе Christie’s составляла 458,5 тысячи долларов (около 26,5 миллиона рублей). Клюкина продает изделие за 150 тысяч долларов (8,6 миллиона рублей).

Кроме того, на продажу был выставлен комплект с турмалинами параиба, состоящий из колье, серег и кольца. Утверждается, что сет украшений был подарен ей мужем в честь дня рождения дочери.

В июне стало известно, что бизнесмен Василий Клюкин захотел отобрать у экс-жены дом на Рублевке спустя год после развода. Банкир рассчитывает, что через суд сможет забрать детей жить к себе и обязать экс-супругу выплачивать алименты. Мать Клюкина поддержала сына и подала иск, в котором указала, что бывшая невестка препятствует ее встречам с внуками.