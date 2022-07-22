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В Нижегородской области пройдет фестиваль мордовской культуры

В Нижегородской области пройдет фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Нижегородской области 30 июля пройдет XII межрегиональный фестиваль мордовской культуры «Эрзянь лисьмапря» («Эрзянский родник»). Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

«Фестиваль традиционно проводится за околицей села Новоселки Лукояновского района близ родника "Кельмелисьмалеень лисьмапря", чью ключевую воду местное население считает чудотворной. Через дорогу от него священная роща с древним ритуальным камнем, где далекие предки, обожествлявшие силы природы, многие века совершали летние моления», — пишет издание.

В 2022 году на фестиваль приедут творческие коллективы и мастера-умельца Нижегородской и Рязанской областей, Чувашии и Мордовии.

В рамках мероприятия пройдет реконструкция старинного этнического ритуала на кургане Маар, гала-концерт, выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и литературы, дегустация блюд мордовской кухни, состязания по национальным видам спорта, в том числе метанию ножа и топора, и стрельбе и лука.

Гости фестиваля также смогут увидеть мастер-класс по приготовлению окрошки.

Ранее сообщалось, что в Казани 30 июля пройдет фестиваль современной татарской культуры «Печән базары» — «Сенной базар». На фестивале будут представлены прилавки ремесленников, организованы фотозона, мастерские, чайхана, фуд-корт, театральный променад и лекции. Гостей также ждет выступление музыкантов и показ дизайнерской национальной одежды.

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Сергей Истомин
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