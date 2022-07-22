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В России захотели создать независимую финансовую систему

Сергей Лавров: Россия выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Министра иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для ряда африканских СМИ заявил, что Москва выступает за создание независимой и эффективной финансовой системы, неуязвимой для потенциального воздействия со стороны недружественных стран. Его слова приводятся на сайте ведомства.

По его словам, текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов взаимодействия. Он уточнил, что речь идет, в частности, об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов.

Лавров отметил, что российской стороной во взаимодействии с партнерами предпринимаются меры по расширению использования национальных валют и платежных систем.

Ранее Лавров заявил, что на данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан. «Насчет очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — заключил дипломат. Он подчеркнул, что страны ЕС исчерпали все возможные сферы, где могли бы нанести ущерб российской стороне.

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Марина Совина
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