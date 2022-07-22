Бывший глава Федерации армейского рукопашного боя Крыма осужден за убийство жены
Бывший глава Федерации армейского рукопашного боя Крыма Виктор Футурнюк осужден за убийство жены на девять лет строгого режима. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Telegram-канал Mash na volne.
По данным канала, около двух лет назад во время ссоры 36-летний Виктор Футурнюк, на данный момент уже бывший глава Федерации армейского рукопашного боя Крыма, задушил 33-летнюю супругу Марину. Родственники женщины спустя некоторое время забеспокоились и обратились в полицию: они начали подозревать, что супруг причастен к исчезновению.
Было возбуждено уголовное дело, сотрудники МВД вместе с волонтерами «Лиза Алерт Крым» нашли доказательства причастности Футурнюка к убийству женщины и установили, где искать тело.
О преступлении сообщалось в конце 2020 года — тогда Футурнюк заявил в полицию о пропаже супруги Марины и даже помогал с ее поисками. Тело женщины было обнаружено на пустыре. Следствие проверило главу федерации на полиграфе, в результате исследование показало, что он может быть причастен к убийству супруги. Мужчина не признал своей вины в совершении преступления.