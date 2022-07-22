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Бывший глава Федерации армейского рукопашного боя Крыма осужден за убийство жены

Экс-главу Федерации армейского рукопашного боя Крыма осудили за убийство жены
Виктор Футурнюк

Виктор Футурнюк. Фото: телеграм-канал «Mash на волне»

Бывший глава Федерации армейского рукопашного боя Крыма Виктор Футурнюк осужден за убийство жены на девять лет строгого режима. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Telegram-канал Mash na volne.

По данным канала, около двух лет назад во время ссоры 36-летний Виктор Футурнюк, на данный момент уже бывший глава Федерации армейского рукопашного боя Крыма, задушил 33-летнюю супругу Марину. Родственники женщины спустя некоторое время забеспокоились и обратились в полицию: они начали подозревать, что супруг причастен к исчезновению.

Было возбуждено уголовное дело, сотрудники МВД вместе с волонтерами «Лиза Алерт Крым» нашли доказательства причастности Футурнюка к убийству женщины и установили, где искать тело.

О преступлении сообщалось в конце 2020 года — тогда Футурнюк заявил в полицию о пропаже супруги Марины и даже помогал с ее поисками. Тело женщины было обнаружено на пустыре. Следствие проверило главу федерации на полиграфе, в результате исследование показало, что он может быть причастен к убийству супруги. Мужчина не признал своей вины в совершении преступления.

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Леонид Микуляк
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