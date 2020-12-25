Главу Федерации армейского рукопашного боя Крыма арестовали за убийство жены

Президента Федерации армейского рукопашного боя Крыма Виктора Футурнюка арестовали по подозрению в убийстве жены. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Мера пресечения избрана сроком на два месяца в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве.

Виктор Футурнюк заявил в полицию о пропаже 33-летней супруги Марины 21 декабря, он помогал с ее поисками. Тело женщины было обнаружено на пустыре.

Следствие проверило главу Федерации на полиграфе, в результате исследование показало, что он может быть причастен к убийству супруги.

Мужчина не признает своей вины в совершении преступления.