В Москве задержан расстрелявший бывшую жену мужчина

В Москве задержан Алексей Ермаков, выстреливший в голову россиянке на улице Беловежская. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, мужчина напал на бывшую супругу, с которой у него были конфликты после расставания. Во время очередной ссоры у подъезда дома он несколько раз выстрелил 40-летней женщине в голову и скрылся с места преступления.

Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как уточнила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного управления Следственного комитета России, против задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и статьи 222 («Незаконное хранение оружия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что неизвестный расстрелял 30-летнюю россиянку у жилого дома на Профсоюзной улице в Москве. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как к подъезду подошла девушка в компании подруг. Со спины к ней подошел мужчина, скрывая лицо под капюшоном и маской. Расстреляв россиянку из пистолета Макарова, он сбежал. Девушка скончалась в больнице.

Поиски убийцы продолжаются.