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Прокуратура потребовала изъять зарубежную недвижимость бывшего инспектора ГИБДД

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-инспектора ГИБДД недвижимость на 130 млн рублей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура России подала иск в Лефортовский суд Москвы об изъятии в пользу государства зарубежной недвижимости, оформленной бывшим инспектором ДПС ГИБДД Сергеем Кузнецовым на себя и родственников. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о 23 объектах в Объединенных Арабских Эмиратах и Болгарии на общую сумму 130 миллионов рублей. В надзорном ведомстве отмечают отсутствие информации о законных доходах полицейского, на которые могло бы быть куплено данное имущество.

До рассмотрения искового заявления по существу суд запретил совершать любые регистрационные действия в отношении зарубежной недвижимости Кузнецова.

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Владимир Седов
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