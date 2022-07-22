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Грабитель испражнился в московском магазине известного сыровара и попал на видео

В Москве грабитель испражнился в магазине сыровара Олега Сироты и попал на видео

В Москве мужчина пришел ограбить магазин сыровара Олега Сироты и испражнился там. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал 360tv.

На кадрах видно, как грабитель залезает в лавку известного сыровара, затем приседает и начинает копаться в вещах.

«Самое страшное, что злодей еще и оскорбил и осквернил нашу торговую точку: наложил там в углу огромную кучу», — рассказал о случившемся Сирота.

Ранее в Москве грабитель проник в квартиру, нашел алкоголь, напился и уснул. Во время грабежа дома находились двое детей, которых мужчина связал, после чего взял принадлежащие хозяевам евро и доллары на сумму более 400 тысяч рублей.

Анастасия Шейкина
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