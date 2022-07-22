В российском городе устроили распродажу мебели от заключенных

В Екатеринбурге организовали ярмарку садовой мебели, произведенной заключенными

В Екатеринбурге устроили распродажу мебели, которую создали заключенные из колоний Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) из семи российских регионов. Об этом сообщает E1.ru.

Ярмарку организовали на городской площади около Дворца молодежи, а часть продукции выставили внутри здания. Экспозиция заняла 1,5 тысячи квадратных метров.

Там можно приобрести в том числе садовую мебель, уличные туалеты, лавки, беседки и качели. Один из наборов мебели оценивается в 32 тысячи рублей, другой — в 49 тысяч рублей. Качели можно приобрести за 27 тысяч рублей. За небольшую беседку попросили 32 тысячи рублей, а за более просторный вариант придется отдать 55,5 тысячи рублей.

В ноябре прошлого года ФСИН решила помочь 14 российским регионам с раздельным сбором мусора. Ведомство, как отмечалось, предоставит более 17 тысяч контейнеров для отходов, производством которых будут заниматься заключенные.