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Комбат ДНР заявил об ожидающемся «очередном раунде» боев в Донбассе

Комбат ДНР Ходаковский объяснил снижение темпов наступления в Донбассе

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский высказался о снижении темпов наступления союзных войск в рамках спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На фронте происходит ожидаемое снижение темпов наступления — мы переводим дыхание перед очередным раундом», — заявил Ходаковский.

В публикации он также порассуждал о том, что происходящее в Донбассе — это шокотерапия, необходимая, «чтобы выжить как нации». «Сейчас как раз один из сеансов», — добавил комбат.

Ранее в июле Ходаковский высказался о причинах медленного, по его мнению, продвижения войск республики в боях с Вооруженными силами Украины. По словам Ходаковского, ВСУ провоцируют силы ДНР на «какие-то действия» и таким образом выявляют огневые точки Народной милиции. Также комбат признал эффективность работы украинской артразведки и ее мгновенную реакцию.

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Антон Похиляк
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