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Комбат ДНР назвал причины медленного продвижения войск республики

Командир батальон «Восток» Ходаковский рассказал о провоцировании ВСУ на ответные действия

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Командир батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский высказался о причинах медленного, по его мнению, продвижения войск республики в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их он назвал в интервью «Комсомольской правде».

По словам Ходаковского, ВСУ провоцируют силы ДНР на «какие-то действия» и таким образом выявляют огневые точки Народной милиции. Также комбат признал эффективность работы украинской артразведки и ее мгновенную реакцию.

«Сейчас мы и с этим боремся, преодолеваем. Вот основные причины нашего медленного продвижения. Но мы давим и продвигаемся все равно», — рассказал Ходаковский.

Также военный допустил возможное контрнаступление ВСУ, предположив, что подобные попытки будут. «Ресурс у них есть и, главное, есть политическая задача — отработать деньги, военную помощь, которую в них вкладывают. Конечно, они будут проявлять активность», — добавил Ходаковский.

В июне Александр Ходаковский высказался о темпах спецоперации на Украине. Он рассказал, что сейчас силы РФ и ДНР осваивают новое направление. «Хочу подкрепить свою мысль о том, что идем мы — мы побеждаем, и не идем — мы тоже побеждаем», — написал он, уточнив, что ни в коем случае не выступает за тактику «стояния».

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Антон Похиляк
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