Минобороны Сирии раскрыло число жертв при авиаударе Израиля

Минобороны Сирии: при авиаударе Израиля погибли трое сирийских военных, семь ранены

Министерство обороны Сирийской Арабской Республики (САР) раскрыло число жертв в результате авиаудара со стороны Израиля. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление ведомства.

По информации агентства, при атаке погибли трое сирийских военнослужащих, еще семь получили ранения.

«Противник в лице Израиля нанес авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан. <...> В результате агрессии погибли три солдата и еще семь получили ранения», — говорится в заявлении.

Накануне столица Сирии Дамаск подверглась воздушной атаке. «Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку вражеских целей в небе над Дамаском и его окрестностями», — говорится в сообщении. Другие подробности пока не приводятся.

19 июля в Тегеране состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, саммит прошел в астанинском формате. По итогам встречи в совместном заявлении было определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией.

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