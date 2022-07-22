В России ехавший по «встречке» «КамАЗ» протаранил четыре авто и попал на видео

В Красноярске «КамАЗ» выехал на мосту на встречную полосу и протаранил четыре автомобиля

В Красноярске на Коммунальном мосту «КамАЗ» вылетел на «встречку» и протаранил как минимум четыре автомобиля. Авария попала на видео, которое публикует региональное управление МВД России на своем сайте.

На кадрах видно, как грузовик на полной скорости едет по встречной полосе. Он задевает несколько машин, после чего сталкивается с легковым автомобилем, который загорается.

По данным МВД, из-за аварии на мосту затруднено движение. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, предварительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу, поскольку у него случился приступ эпилепсии.

Ранее в Ростовской области в станице Грушевской «КамАЗ» насмерть задавил пятилетнего ребенка. Несовершеннолетний находился без присмотра родителей, он погиб на месте аварии от полученных травм.