Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Индии

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в индийском штате Керала

Власти индийского штата Керала на юго-западе страны зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом пишет газета Times of India.

По данным издания, крайне опасный и легко распространяющийся вирус обнаружили на двух фермах. Образцы биоматериалов животных отправили на исследование в национальный институт в Бхопале (NIHSAD), который уже подтвердил наличие заболевания. Местные власти уже распорядились отправить на убой 30 свиней с одной из ферм.

Весь штат ужесточил карантинные меры для местных ферм.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет, но наносит урон сельскохозяйственной отрасли, поскольку не поддается лечению и профилактике среди животных. Остановить распространение вируса можно только жесткими карантинными мерами.