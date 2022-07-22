Центробанк назвал недопустимым автоматический запрос кредитной истории

Центробанк назвал недопустимым автоматическое согласие на запрос кредитной истории

Банк России назвал недопустимым автоматическое согласие на запрос кредитной истории при оформлении того или иного финансового продукта. В регуляторе считают, что у клиента должна быть возможность лично согласиться либо отказаться от этой процедуры, передает ТАСС.

«Для этого нужно, чтобы в документе, где содержится разрешение на запрос, клиент мог проставить отметку о согласии либо несогласии предоставить доступ к кредитной истории», — указали в Центробанке.

Там добавили, что при запросе в несколько компаний такая отметка должна ставиться напротив каждой из них.

В Банке России пояснили, что были выявлены случаи, когда клиент не мог воспользоваться финансовым продуктом в случае отказа от запроса кредитной истории, в том числе оформить банковскую карту, счет или вклад. Также гражданин был вынужден соглашаться на запросы от нескольких компаний, связанных с банком или микрофинансовой организацией, не имея выбора. Регулятор назвал такие практики недобросовестными.

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что мошенники начали активно предлагать россиянам новую псевдоуслугу — обнуление кредитной истории. Они обещают, что это увеличит шансы на получение новых заимствований.

