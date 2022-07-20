Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с кредитами

ЦБ: мошенники начали предлагать россиянам обнуление кредитной истории

Мошенники начали активно предлагать россиянам новую псевдоуслугу — обнуление кредитной истории. Они обещают, что это увеличит шансы на получение новых заимствований, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Злоумышленники убеждают людей, что «чистая» кредитная история поможет им взять в долг еще больше. Мошенники предупреждают, что услуга разовая, требуют оплату в размере «каких-то» 30 тысяч рублей, а после получения денег исчезают. Некоторые аферисты берут за свои услуги 30 процентов от размера задолженности человека.

«Клиента, как правило, "раскручивает" группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают "раздолжнители", псевдоюристы», — раскрыли детали новой схемы в ЦБ.

Регулятор напомнил, что изменить плохую кредитную историю нельзя. Исправить или оспорить ее реально, если кредитная история испорчена по вине кредитора (например, ошибка сотрудника банка) или человек стал жертвой злоумышленников, которые оформили на него кредит.

Ранее стала известна еще одна схема: злоумышленники начали предлагать россиянам обменять банковский кешбэк на рубли.