Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине исчезло 90 миллионов долларов гуманитарной помощи в криптовалюте

«Лента.ру»: на Украине исчезло 90 миллионов долларов гуманитарной помощи в криптовалюте

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

На Украине исчезло порядка 90 миллионов долларов в различных криптовалютах, пожертвованных в качестве гуманитарной помощи со всего мира. Об этом стало известно из расследования «Ленты.ру».

О сборе гуманитарной помощи для Украины в криптовалюте было объявлено 26 февраля. В частности, власти Киева завели два официальных правительственных кошелька для Bitcoin и Ethereum. Также они принимали пожертвования в Tether, Polkadot, TRON, Solana, Dogecoin и NFT. Как установила аналитическая компания Crystal Blockchain, всего украинские фонды привлекли более 135 миллионов долларов в криптовалюте по курсу на начало июня.

Материалы по теме:
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте. На что пошли миллионы долларов?
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте.На что пошли миллионы долларов?
Сегодня
Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ
Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ
18 июля 2022

«Лента.ру» проанализировала правительственные отчеты о расходах этих средств. Единственным официальным отчетом стал релиз Министерства цифровой трансформации Украины от 14 апреля, сообщающий о том, что власти потратили 45,1 миллиона долларов из помощи, собранной в криптовалюте. Крупнейшей статьей расходов там указаны 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за более чем 14 миллионов долларов. Ни поставщик, ни модель беспилотников при этом не названы.

Еще один неофициальный отчет о потраченной гумпомощи в криптовалюте опубликовал спустя месяц министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в соцсетях. Он заявил о передаче 110 гражданских беспилотников Mavic 3 для Вооруженных сил Украины (ВСУ), купленных с помощью пожертвований. Однако, по подсчетам «Ленты.ру», эта партия обошлась украинским властям в сумму от 220 до 550 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Богачева
Обсудить
Последние новости
ЦБ снизил ключевую ставку
В ФФККР заявили о возвращении в Россию менявших спортивное гражданство атлетов
ФСБ задержала полицейских за продажу содержащих государственную тайну сведений
Центробанк спрогнозировал уровень инфляции в России к концу года
Разработано шагающее колесо для транспорта
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Индии
Врачи рассказали о травмах искусанной обезьяной в Подмосковье беженки из ЛНР
В Кремле ответили на вопрос о деталях соглашения по «зерновому вопросу»
Посетитель нашел в ресторане следы динозавра
В Киеве раскрыли продажу крупной партии гуманитарной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.