Россиян предупредили о подорожании курятины

НРА: рост цен на курицу в России может ускориться во втором полугодии

Во втором полугодии в России может ускориться рост цен на куриное мясо, предупредили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА), выдержки из исследования приводит РИА Новости.

Со второй половины года курятина может подорожать на пять процентов. Это связано с необходимостью покрыть растущие производственные затраты, а также из-за неполного замещения импортных инкубационных яиц. При этом мясо кур в России с начала года подорожало заметно меньше, чем говядина и баранина — в пределах двух процентов. Согласно данным Росстата, к 15 июля потребительские цены на курятину выросли на 1,84 процента к декабрю 2021 года — меньше, чем на говядину (плюс 14 процентов) и баранину (плюс 9,18 процента).

Ранее стало известно, что российские производители говядины испытывают проблемы из-за низких цен, на которых настаивают мясокомбинаты, и начали отказываться сдавать скот на убой, чтобы не работать в убыток. Зарубежные поставщики предлагают товар как минимум на четверть дешевле. По таким ценам российские фермеры продавать мясо не могут, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них выросли расходы.