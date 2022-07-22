В мясной индустрии ответили на заявления о подорожании курятины

Глава мясной ассоциации Юшин назвал маловероятным рост цен на мясо курицы

Резкое подорожание мяса курицы сейчас является маловероятным. Факторами, стабилизирующими рост цен, являются высокие темпы прироста собственного производства, сильный рубль, хорошие прогнозы по урожаю ряда необходимых культур. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) предупредили, что во втором полугодии в России может ускориться рост цен на куриное мясо. Юшин считает апокалиптичные прогнозы маловероятными, более того, по его словам, последние годы темпы роста цен на курицу значительно отставали от инфляции.

Факторы стабилизации

«В текущих условиях давать какие-то конкретные прогнозы затруднительно ввиду того, что на динамику цен влияет слишком большое количество факторов, — заметил Юшин. — Но хотелось бы отметить, что динамика цен на мясо бройлера у нас существенно отстает от продовольственной инфляции за последние семь лет. Я бы также не стал утверждать, что мясо птицы будет дорожать быстрее, чем в первом полугодии».

По словам эксперта, в России все еще сохраняются высокие темпы собственного производства. А при крепком рубле с учетом сохранения импорта, давление на рынок практически не снижается. Другим важным фактором, обеспечивающим стабилизацию цен, Юшин считает экспорт.

«Экспорт мяса птицы в разные страны рос активно, общий прирост по сравнению с прошлым годом превысил 40 процентов. Если бы не было этого экспорта, то давление на рынке было бы еще большим, а цены — еще ниже. Также благодаря тому, что у нас очень хорошие прогнозы на урожай, есть сложности с экспортом зерновых, масличных, бобовых, они остаются на рынке, цены упали и здесь, так же, как и цены на аминокислоты. А это уже влияет на себестоимость производства мяса птицы», — объяснил эксперт.

Факторы роста

Тем не менее, Юшин отметил, что существуют и такие факторы, которые способны снизить предложение на рынке. В частности, по его словам, определенную тревогу вызывает то, что в первом квартале текущего года многие, даже самые эффективные, предприятия работали если не в убыток, то в ноль.

«К чему приводят слишком низкие цены? К сокращению производства и к дальнейшему росту цен. Так что, даже если вдруг НРА окажется право и мясо птицы подорожает на пять процентов, это все равно даже не покроет инфляцию, — объяснил эксперт. — Что может поддержать цены на мясо птицы и стимулировать их рост, так это переориентация потребителей на более доступные белки. Сейчас мы видим, что граждане начинают переходить к сберегательной модели потребления, меняют свои привычки. И очень востребованной здесь как раз становится птица, ведь она дешевле и баранины, и говядины, и свинины».

Птица — самый востребованный товар не только в мясной группе, но и по отношению к рыбе, которая сильно подорожала. Так что если вдруг спрос активно переключится на курицу, это станет еще одним фактором, подстегивающим цены Сергей Юшин глава Национальной мясной ассоциации

Эксперт считает, что на данный момент нет никаких сигналов к тому, что на рынке возникнет дефицит мяса птицы. Тем не менее, перед производителями все равно стоит задача ряда проблем, связанных с обеспечением современным оборудованием, заменой и ремонтом вышедшего из строя, поставкой запчастей и прочего в условиях удорожания и усложнения логистики. Если решить эти проблемы не удастся, цены могут вырасти.

«Также хотелось бы отметить, что все виды мяса взаимозависимы. Если цены на свинину будут падать, что не исключено при падении экспорта, они будут давить на мясо птицы, переработчики начнут менять состав сырья, изменится поведение домохозяйств. Также тревогу вызывает возможное падение доходов населения, что снова даст понижение цены», — заключил Юшин.

Он заключил, что падение цен является даже менее желательным сценарием, чем рост, поскольку в перспективе это приведет только к сокращению производств и дальнейшему стремительному подорожанию.

Ранее стало известно, что российские производители говядины испытывают проблемы из-за низких цен, на которых настаивают мясокомбинаты, и начали отказываться сдавать скот на убой, чтобы не работать в убыток. Зарубежные поставщики предлагают товар как минимум на четверть дешевле. По таким ценам российские фермеры продавать мясо не могут, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них выросли расходы.