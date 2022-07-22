В Германии группа экстремистов планировала возродить рейх

Spiegel: задержанные в ФРГ экстремисты планировали возродить Германский рейх

В Германии раскрыли планы группы экстремистов, члены которой были задержаны в апреле. По словам источника издания Spiegel, они планировали похитить министра здравоохранения Карла Лаутербаха, устроить государственный переворот и возродить Германский рейх.

Информацией с изданием поделился Филипп Грассль, адвокат одного из задержанных подозреваемых по имени Свен. 54-летний бухгалтер, бывший военнослужащий, рассказал следствию, что экстремисты, входившие в организацию Vereinte Patrioten («Объединенные патриоты»), планировали похитить Лаутербаха и выдать ему «ордер на арест» перед камерами. Необходимость похищения главы минздрава ФРГ, скорее всего, объясняется недовольством его действиями во время пандемии коронавируса — задержанные были среди участников акций протеста, устраивавшихся ковид-диссидентами.

Помимо этого, участники организации собирались восстановить конституцию 1871 года, свергнуть правительство и инициировать выборы нового состава кабмина, чтобы «возродить Германский рейх». Адвокат утверждает, что экстремисты планировали представить гражданам страны двойника президента Франка-Вальтера Штайнмайера или канцлера Олафа Шольца, чтобы «подтвердить законность переворота». А после этого заговорщики даже якобы собирались отключить электричество в стране, чтобы отрезать население от сообщений СМИ. Они предполагали, что часть полиции и армии поддержат их действия.

Также утверждается, что Свен в ходе переворота планировал получить одобрение на создание нового правительства Германии от президента России Владимира Путина. Отмечается, что он много лет назад работал в России. Мотивом всех этих действий задержанный назвал глубокое недовольство политической ситуацией в Германии.

Отмечается, что один из членов организации был задержан в земле Рейнланд-Пфальц при попытке купить автоматы Калашникова, у другого арестованного также нашли оружие.

В апреле сообщалось, что полиция Германии задержала группу экстремистов, которые подозреваются в антиправительственных действиях и подготовке похищения ряда немецких политиков. Утверждалось, что они планировали свержение демократического строя в ФРГ и эскалацию мировой напряженности.