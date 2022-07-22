Жителя Луганска приговорили к 12 годам за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил местного жителя к 12 годам тюрьмы за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

По данным ведомства, осужденный работал в одном из правоохранительных ведомств ЛНР. В 2017 году он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и выдавал ей данные своих сослуживцев, а также информацию о системе охраны одного из административных объектов.

После задержания местный житель активно «способствовал раскрытию агентурной сети негласного аппарата СБУ и изобличению кадровых сотрудников иностранных спецслужб». На суде он также признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что на Украине осудили двух пленных граждан ЛНР по статье о коллаборационизме. Гражданские были задержаны в мае и вывезены на подконтрольную Украине территорию.