Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жителя Луганска приговорили к 12 годам за госизмену

Верховный суд ЛНР приговорил местного жителя к 12 годам тюрьмы за госизмену

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за государственную измену в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

По данным ведомства, осужденный работал в одном из правоохранительных ведомств ЛНР. В 2017 году он был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и выдавал ей данные своих сослуживцев, а также информацию о системе охраны одного из административных объектов.

После задержания местный житель активно «способствовал раскрытию агентурной сети негласного аппарата СБУ и изобличению кадровых сотрудников иностранных спецслужб». На суде он также признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что на Украине осудили двух пленных граждан ЛНР по статье о коллаборационизме. Гражданские были задержаны в мае и вывезены на подконтрольную Украине территорию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе
Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере
России спрогнозировали рост ипотеки
Предсказано будущее российской авиации после санкций
В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу
ЦБ снизил ключевую ставку
Испания предложит Европе немного газа
В Дагестане автомобиль с людьми упал в ущелье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.