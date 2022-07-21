На Украине осудили двух попавших в плен жителей ЛНР

СБУ сообщила, что двух попавших в плен жителей ЛНР осудили на восемь и десять лет

Двух граждан Луганской народной республики (ЛНР), которые попали в плен к украинским военным, осудили на длительные сроки за сотрудничество с «сепаратистами». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужбы, схваченные местные жители могли воевать в составе Народной милиции. Они были задержаны в мае и вывезены на подконтрольную Украине территорию.

«За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки — десять и восемь лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовят провокации и постановки для выявления «коллаборантов» в Славянске. Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что в населенном пункте были замечены группы военных ВСУ, переодетых в форму российской армии.