Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине осудили двух попавших в плен жителей ЛНР

СБУ сообщила, что двух попавших в плен жителей ЛНР осудили на восемь и десять лет

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Двух граждан Луганской народной республики (ЛНР), которые попали в плен к украинским военным, осудили на длительные сроки за сотрудничество с «сепаратистами». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным спецслужбы, схваченные местные жители могли воевать в составе Народной милиции. Они были задержаны в мае и вывезены на подконтрольную Украине территорию.

«За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки — десять и восемь лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские войска готовят провокации и постановки для выявления «коллаборантов» в Славянске. Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал, что в населенном пункте были замечены группы военных ВСУ, переодетых в форму российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
Эксперт рассказал об использовании мошенниками халатности модераторов YouTube
Путин назначил нового замглавы Россотрудничества
В ЮНИСЕФ отказались от встречи с попавшей в «Миротворец» девочкой из ЛНР
В США оценили российскую «Коалицию»
Вильфанд спрогнозировал «несусветную жару» в Москве
На суперъяхте российского олигарха отыскали яйцо Фаберже за миллионы долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.