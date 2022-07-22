Россиянин отказался съезжать из проданного жилья и напал на полицию с лопатой

В Саратове мужчина отказался покидать проданную квартиру и напал с лопатой на полицейских

В Саратове мужчина продал квартиру, но отказался с нее съезжать. На вскрывших дверь в жилье полицейских россиянин напал с лопатой, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Перспективной. По данным следствия, 6 июля 51-летний саратовец продал квартиру и 20 июля, согласно договору, должен был покинуть помещение. Однако вместо того, чтобы освободить недвижимость, мужчина заблокировал вход подручными предметами. В ночь на 21 июля четверо сотрудников полиции прибыли на вызов и деблокировали дверь.

В СК отметили, что россиянина возмутило это обстоятельство — он вооружился лопатой и нанес полицейским телесные повреждения в область головы и тела. «Следователем СК злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, опасного для жизни и здоровья"», — сообщили в ведомстве.

Следователи добавили, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Уточняется, что мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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