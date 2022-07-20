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Петербуржец нашел необычный способ платить за аренду и попал под суд

Квартиросъемщик в Петербурге платил за аренду, продавая технику из жилья, и попал под суд

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге квартиросъемщик нашел необычный способ платить за аренду — он продавал в комиссионный магазин технику из того же жилья, а вырученные деньги отдавал владелице. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Речь идет о студии на проспекте Народного Ополчения, которую пенсионерка сдала 27-летнему мужчине в январе 2022 года. Квартирант прожил там четыре месяца, и за это время из нее пропали плазменный телевизор, стиральная машина, духовой шкаф и варочная панель. Сумма ущерба составила свыше 120 тысяч рублей.

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Сотрудники надзорного ведомства возбудили уголовное дело о краже, а материалы с утвержденным обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд. В прокуратуре добавили, что пенсионерка попросила также защитить ее права в рамках гражданского судопроизводства. «В целях защиты прав и законных интересов пострадавшей петербурженки прокурор района направил в суд исковое заявление о взыскании с подсудимого суммы причиненного им ущерба. Решение по иску надзорного ведомства будет принято при постановлении», — сообщили в ведомстве.

Ранее две жительницы Волгограда нашли необычный способ заработать на квартире. Россиянки перепродавали друг другу жилье, чтобы каждый год получать налоговые вычеты. Так, с 2013 по 2018 год россиянки получили 700 тысяч рублей. Еще 80 тысяч рублей они не дождались — схема была раскрыта, а нарушительницы попали под суд.

Нина Ташевская
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