Россиянки нашли необычный способ заработать на квартире и попали под суд

В Волгограде двух сотрудниц налоговой инспекции осудили за преступную схему с жильем

В Волгограде две бывшие сотрудницы налоговой инспекции нашли необычный способ заработать на квартире — они перепродавали друг другу жилье, чтобы каждый год получать налоговые вычеты. За преступную схему с недвижимостью россиянки попали под суд, пишет KP.RU.

По данным следствия, у одной из мошенниц была квартира в городе Суровикино под Волгоградом — женщины поочередно заключали по ней сделку, а затем оформляли документы на возврат государством до 13 процентов стоимости. Так, с 2013 по 2018 год россиянки получили 700 тысяч рублей, а еще 80 тысяч рублей они не дождались.

О незаконном заработке женщин стало известно во время проверки, которая проходила в налоговой инспекции. Свою вину злоумышленницы не признали, но доказательств следователей хватило для вынесения вердикта. Приговор по делу о мошенничестве в крупном размере и подделке документов вынес Центральный районный суд Волгограда. По данным областной прокуратуры, каждой из женщин грозит полтора года колонии общего режима, однако у них есть время обжаловать приговор.

В начале марта под суд попала жительница Владикавказа, которая дважды продала одну квартиру в строящемся доме. Как сообщили в региональном МВД, в 2013 году мошенница заключила сделку по недвижимости с местным предпринимателем, а в 2014-м оформила договор долевого участия на то же жилье с другой покупательницей. Нарушительнице закона грозит до десяти лет лишения свободы.