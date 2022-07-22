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Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка артистов

Актриса Мария Кожевникова одобрила создание в России черного списка артистов
Мария Кожевникова

Мария Кожевникова . Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Российская актриса и общественный деятель Мария Кожевникова оценила идею создания в России черного списка артистов. Об этом сообщает портал BLITZ+.

Артистка поддержала данную инициативу, однако отметила, что запрещать выступать таким культурным деятелям не следует. Кожевникова выступила против цензуры.

«Есть законодательство, которое призвано защищать, особенно детей. Пожалуйста, снимайте что хотите и считаете нужным, но ищите деньги, находите спонсоров. Есть деятели культуры, которые снимают интересно исторические события, но им очень сложно получить деньги из бюджета», — отметила она.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич выступил с идеей создать подобный перечень. «И, конечно, такие списки должны быть составлены и в отношении актеров театра и кино, и в отношении руководителей различных НКО, публицистов, журналистов, писателей. Страна должна знать своих героев, над этим, кстати, работает ОП РФ. Но и антигероев все хорошо должны знать для того, чтобы принимать для себя соответствующие решения», — отметил он.

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Марина Совина
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