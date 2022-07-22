Полицейские задержали 10 человек в трех регионах России за продажу наркотиков

Сотрудники МВД задержали 10 человек в трех регионах России за продажу наркотиков

Ростовские полицейские вместе с коллегами из Подмосковья и Ставропольского края задержали 10 участников преступного сообщества, продававших наркотики в разных регионах России. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Среди задержанных — 38-летний организатор и девять его сообщников в возрасте от 22 до 60 лет. На время следствия их поместили в СИЗО.

Лидер группы, живущий под Ростовом-на-Дону, удаленно управлял двумя преступными группами, которые находились в Ставропольском крае и в Московской области. Некоторые из них занимались поиском покупателей, остальные были поставщиками или курьерами.

«Участники преступного сообщества получали от организатора оптовые партии наркотиков различных видов, фасовали их на более мелкие и распространяли, преимущественно бесконтактным способом, путем использования сети тайников-закладок. В другие регионы наркотик поставлялся курьерами на автомашинах», — рассказали в пресс-службе.

Во время обысков у фигурантов изъяли метадон, мефедрон, метамфетамин и кокаин общей массой более 2,7 килограмма, а также весы и упаковочные материалы.

В отношении сообщников возбудили дело по статьям 228 («Изготовление и распространение наркотиков») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.