Раскрыт тайный смысл бриллиантового кольца Меган Маркл

Ювелир Ярлагадда: кольцо Меган Маркл является символом поддержки женского сообщества

Ювелир и основательница бренда Shiffon Co. Шилпа Ярлагадда раскрыла тайный смысл кольца Меган Маркл, которое она надевала на выступление своего мужа принца Гарри перед Генеральной Ассамблеей ООН. Ее комментарий опубликовало издание People.

На мероприятии образ монаршей особы дополняло спиралевидное кольцо с бриллиантами марки Shiffon Co. стоимостью 2,8 тысячи долларов (около 160 тысяч рублей). В интернет-магазине ювелирного бренда оно именуется «теннисным», поскольку сделано по мотивам теннисного браслета — наручного аксессуара, инкрустированного выстроенными в один ряд камнями.

Отмечается, что упомянутое изделие было выпущено к 50-летию «Раздела IX» — федерального закона США, дающего женщинам право заниматься спортом в школах и колледжах. «Это кольцо является символом поддержки женского сообщества», — утверждает Ярлагадда.

В апреле ювелир Аннушка Дука, которая разработала дизайн браслета певицы Рианны, раскрыла тайный смысл изделия. Золотой браслет с подвесками британского бренда Annoushka Fine Jewelry был подарен Рианне рэпером A$AP Rocky за день до ее 34-летия в феврале. Амулет в виде тюльпана символизирует новую жизнь, русалка — плодородие, а клевер — удачу.