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Ювелир раскрыла тайный смысл браслета Рианны стоимостью 4,2 миллиона рублей

Ювелир Аннушка Дука раскрыла тайный смысл браслета Рианны стоимостью 4,2 миллиона рублей

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ювелир Аннушка Дука, которая разработала дизайн браслета певицы Рианны, раскрыла тайный смысл изделия. Историей украшения заинтересовались журналисты Daily Mail.

Известно, что браслет британского бренда Annoushka Fine Jewelry был подарен Рианне рэпером A$AP Rocky за день до ее 34-летия в феврале. Аксессуар состоит из золотой цепи с крупными звеньями и десяти шармов-амулетов разной формы. Стоимость изделия, по данным издания, составляет 50 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей).

Основательница бренда сообщила, что A$AP Rocky лично составлял комбинацию шармов в соответствии с их значением. Бизнесвумен добавила, что порядок, в котором подвески расположены на браслете, также выбран неслучайно.

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Редакция расшифровывала, что амулет в виде тюльпана символизирует новую жизнь, русалка — плодородие, клевер — удачу, синяя птица — счастье, гриб из рубинов и сапфиров — энергию, а роза — любовь. Среди других талисманов — компас с белым бриллиантом, олицетворяющий правильные ориентиры, а также конверт с выгравированной аббревиатурой SWALK (sealed with a lovely kiss, что означает «запечатано прекрасным поцелуем» — прим. «Ленты.ру»).

По мнению авторов материала, самый важный шарм, медальон с изумрудом, является камнем-талисманом рожденных в мае. Журналисты предполагают, что именно в мае Рианна и A$AP Rocky станут родителями.

В 2022 году чересчур откровенная одежда на поздних сроках беременности стала модным трендом у звезд. Моду на оголяющие тело вещи задали певица Рианна и британская поп-исполнительница Александра Берк, затем тенденцию поддержали блогерши. Известная американская модель отметила, что женщины все меньше чувствуют давление со стороны общества и хотят показывать трансформацию, которую проходит тело в ожидании ребенка.

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Полина Гераскина
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