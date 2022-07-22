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Минобороны обвинило СБУ в похищении жителей с пророссийскими взглядами

Мизинцев заявил, что СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: MOD Russia/ Glpballookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в похищении местных жителей с пророссийскими взглядами в городе Середина-Буда Сумской области. Его слова приводит ТАСС.

«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», — заявил представитель Минобороны.

Мизинцев добавил, что таких граждан подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении, после чего об их местонахождении ничего не известно.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России рассказал, что в Славянске солдаты Вооруженных сил Украины, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей.

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Марина Совина
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