Минобороны обвинило СБУ в похищении жителей с пророссийскими взглядами

Мизинцев заявил, что СБУ в Сумской области похищает жителей с пророссийскими взглядами

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в похищении местных жителей с пророссийскими взглядами в городе Середина-Буда Сумской области. Его слова приводит ТАСС.

«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», — заявил представитель Минобороны.

Мизинцев добавил, что таких граждан подвергают физическому насилию и увозят в неизвестном направлении, после чего об их местонахождении ничего не известно.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России рассказал, что в Славянске солдаты Вооруженных сил Украины, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей.

