В Турции туристка поругалась с парнем из-за наркотиков и скинула его с балкона

В Анталье британка поссорилась с 22-летним возлюбленным и сбросила его с балкона отеля

Британская туристка поссорилась с возлюбленным из-за наркотиков и сбросила его с балкона пятизвездочного отеля в турецкой провинции Анталья. Упав с 30-метровой высоты, мужчина скончался, сообщает турецкий новостной портал HaberTurk.

По информации источника, Мэри Мейер Кейли (Mary Meyer Kayley) приехала на отдых вместе с 22-летним бойфрендом Пеграмом Рисом (Pegram Reece). Уточняется, что в день трагедии туристы отдыхали, пили алкогольные напитки, играли в нарды, а затем отправились в тату-салон. После этого молодые люди вернулись в отель, где между ними произошла ссора, которая переросла в драку.

По версии следствия, девушка смогла обездвижить парня, скинула с балкона его вещи, а потом и его самого. В свою очередь обвиняемая утверждает, что у возлюбленного были проблемы с психикой, и еще за день до гибели он хотел покончить с собой. Она также рассказала, что причиной ссоры стало решение Риса купить наркотики, в то время как девушка была против этой затеи.

По словам Кейли, она испугалась, что может попасть в тюрьму из-за обвинений в хранении или сбыте запрещенных препаратов, поэтому оставила возлюбленного и пошла спать в отель. Однако впоследствии он ворвался в номер и начал драться. Во время потасовки девушка поранила руку, поэтому отлучилась в ванную комнату, чтобы промыть рану, а когда вышла, Риса уже не было.

После этого британка заснула, и в три часа ночи за ней пришли сотрудники полиции. Отмечается, что в крови погибшего обнаружили алкоголь и кокаин. Кроме того, Мэри тоже находилась в состоянии серьезного опьянения. В итоге туристку признали виновной в предумышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению. При этом девушка свою вину так и не признала.

Ранее 37-летняя туристка из России разбилась насмерть, выпав с восьмого этажа высотного здания в Таиланде. Несчастный случай произошел в курортном городе Патонг на западном побережье острова Пхукет.