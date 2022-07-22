Силовики начали обыскивать Ростехнадзор Татарстана и Казанский вертолетный завод

В Ростехнадзоре Татарстана и Казанском вертолетном заводе ОБЭП начал проводить обыски

В Казани сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД Татарстана проводят обыски в Приволжском управлении Ростехнадзора по региону и Казанском вертолетном заводе. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, силовики приступили к обыскам после возбуждения дел по статям 159 («Мошенничество») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее стало известно, что правоохранители провели обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова.